Familie geeft zoektocht naar Théo Hayez niet op: “We geloven nog altijd dat er iemand is die kan helpen”

Het is bijna een jaar geleden dat Théo Hayez verdween in het Australische Byron Bay. Talrijke pogingen om te achterhalen wat er met de 19-jarige Belg gebeurd is zijn op niets uitgedraaid, maar zijn familie heeft de hoop nog niet opgegeven. Dat maakt ze duidelijk met een bericht op Facebook. “We blijven geloven dat er iemand is die ons kan helpen.”