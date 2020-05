Bekende foodblogger Rens Kroes verwacht haar eerste kindje

Foodblogger Rens Kroes (33), de jongere zus van supermodel Doutzen Kroes, is in verwachting van haar eerste kindje.“Ik heb een kleine in de oven, in mijn oven.” Met die woorden kondigde ze het grote nieuws aan op Instagram.

Rens Kroes, vooral bekend van haar kookboekenreeks ‘Power Food’, had heuglijk nieuws voor haar meer dan 350.000 volgers. “Met zo veel liefde schrijf ik dit bericht. Vandaag ben ik jarig, maar deze dag is nog nooit zo bijzonder geweest. Het is een dag om nooit te vergeten, want ik heb mijn beste verjaardagcadeau al vier maanden in mijn buik”, schrijft ze bij een foto van haarzelf met een opbollend buikje.

De kookboekenschrijfster en haar vriend Sid verhuisden in 2017 naar New York en zegt helemaal klaar te zijn om samen dit grote avontuur aan te gaan. “Mijn baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie, je hebt gekozen voor ons. We gaan je alles te geven wat je nodig hebt. Wij voelen ons de gelukkigste mensen ter wereld!”