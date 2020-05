Hasselt -

Op de Boerenkrijgsingel in Hasselt - ter hoogte van de krantenwinkel - zijn maandag even na 9 uur twee auto’s gebotst. Op het eerste gezicht lijken de bestuurders er met de schrik te zijn afgekomen. Door het ongeval is de straat voor een groot deel versperd. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De auto’s moesten worden getakeld.