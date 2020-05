Zorgen bij KV Mechelen: eigenaar Dieter Penninckx voorlopig “afwezig wegens medische redenen”

Dieter Penninckx, de hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, is volgens de club “even afwezig wegens medische redenen”. Dat zeggen de Maneblussers daags nadat bekendraakte dat Penninckx zijn ontslag gegeven heeft als topman van modebedrijf FNG, de groep rond onder meer schoenenketen Brantano. “Hij moest het absoluut rustiger aandoen”, liet FNG-voorzitter Roald Borré zondagavond al optekenen bij De Standaard.

“Voor KV Mechelen heeft deze beslissing bij FNG geen invloed”, vertelt algemeen directeur Frank Lagast op de website van KV Mechelen. “Dieter Penninckx blijft voorzitter van onze raad van bestuur, de dagelijkse werking is zoals steeds in handen van het directiecomité bestaande uit Gert Van Dyck, Luc Leemans, Hans Van der biesen en mezelf. Het directiecomité zal de vergaderingen van de raad van bestuur leiden. We hopen uiteraard Dieter snel weer te zien en wensen hem veel beterschap.”

Penninckx is sinds vorige zomer de enige eigenaar van KV Mechelen. Hij kocht zakenpartner Olivier Somers uit nadat die betrokken raakte in een matchfixingschandaal en door de voetbalbond geschorst werd.