Eén jaar na de moord schrijven hartsvriendinnen aangrijpende brief aan Julie

“Je bent nog altijd bij ons, en je staat er nog steeds op dat we het meeste uit onze dag halen. Want als er iemand was die ons absoluut gelukkig wou zien, dan was jij het wel.” Exact één jaar nadat Julie Van Espen (23) in Antwerpen werd vermoord, schrijven twee hartsvriendinnen een aangrijpende open brief aan haar. “Je hebt ons geleerd om altijd te handelen vanuit het hart.”