Vanaf vandaag kunnen mensen, ook met mildere coronaklachten, zelfs zonder koorts, zich laten testen in een van de negen Limburgse triagecentra. Tenminste als de huisarts of dokter van wacht zo’n test gerechtvaardigd vindt. Toch verwachten de huisartsen in de negen Limburgse triagecentra pas veel werk vanaf 11 mei. Dan moeten de contacttracersteams operationeel zijn.