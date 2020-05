Veertiger rijdt in elf uur tien keer virtuele Alpe d’Huez op

Gierle - Tom Van Loon (43) uit Gierle (Lille) heeft vrijdag met zijn fiets de 8.848 meter hoge Mount Everest bedwongen. Virtueel dan wel. De fietsfanaat legde tijdens de Everesting Challenge met zijn fiets op rollen zelfs 10.430 hoogtemeters af, wat overeenkomt met tien keer Alpe d’Huez te beklimmen.

Ook tijdens deze coronatijden proberen sportievelingen tot het uiterste te gaan. Dat geldt zeker voor Tom Van Loon uit Gierle, in het dagelijkse leven mecanicien bij Metallo Belgium in Beerse, en in zijn vrije tijd een fervent fietser. Vrijdag om 7u ’s ochtends kroop hij in een kamer in zijn woning in de Vennestraat op zijn koersfiets op rollen om de Everesting Challenge aan te gaan. Wereldwijd proberen fietsers minstens 8.848 hoogtemeters, de hoogte van de Mount Everest, te bedwingen door een aantal keer een helling naar keuze op te rijden. Tom Van Loon koos ervoor om de befaamde Alpencol Alpe d’Huez minstens 8,5 keer op te rijden. Alpe d’Huez met zijn 21 haarspeldbochten is goed voor 1.061 hoogtemeters. Vrijdag om 18u, ruim een uur vroeger dan gepland, klokte hij af op 10.430 hoogtemeters. “Het was mijn doel om 10.000 hoogtemeters te halen en dat is goed gelukt. Ik ben tien keer Alpe d’Huez opgereden in een dag”, legt Tom Van Loon uit. “Tijdens de laatste beklimmingen reden wat kameraden mee. Ik heb goed gedoseerd en wist perfect wat ik deed.”

Eten tijdens afdalingen

Tom Van Loon kon zijn traject op een televisiescherm volgen via het programma Zwift. “Ik maak deel uit van het Granfondo-team en probeer zo veel mogelijk lange afstandsritten in het buitenland mee te doen”, legt Tom Van Loon uit. “Met vier andere ploegmakkers uit Aalst, Lokeren, Erpe-Mere en uit het Spaanse Calpe zijn we vrijdag samen aan de Everesting begonnen. Ik rekende erop om in een uur tijd elke beklimming te doen, maar de eerste drie beklimmingen deed ik al in 55 minuten.” Tijdens elke afdaling van de Alpe d’Huez hoefde Tom in principe niet op de fiets te blijven zitten om te trappen. “De afdalingen waren de momenten om zelf even pauze te nemen om iets te eten en om naar het toilet te gaan. Maar het is wel de bedoeling om in beweging te blijven en mee te trappen”, vertelt de veertiger. “Na elke beklimming heb ik me ook gewogen zodat ik kon nagaan of ik niet te veel vocht had verloren.”

De sportieveling heeft vorig jaar in Mallorca al negen uur op de fiets gezeten en een koers van 312 kilometer afgemaald. Maar met de Everesting Challenge deed hij daar nog een schepje bovenop, al is dat binnen op rollen. “Toen het coronavirus uitbrak, ben ik buiten nog wel gaan trainen, maar dan vielen alle koersen ook plots weg. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en kwam bij Everesting terecht”, vertelt Tom Van Loon.