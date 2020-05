Tuincompetitie kent geen winnaar: polsstokspringers Lavillenie en Duplantis gaan 36 keer over 5 meter

Terwijl ze in het wielrennen hun heil zoeken in het virtuele koersen, hebben de polsstokspringers iets anders bedacht om zich bezig te houden: een tuincompetitie op afstand. De Franse voormalige olympische kampioen polsstokspringen Renaud Lavillenie nam het in de Ultimate Garden Clash op tegen de Zweedse wereldrecordhouder Armand ‘Mondo’ Duplantis. Beide heren sprongen op een halfuur tijd 36 keer over 5 meter.

De Amerikaanse tweevoudige wereldkampioen Sam Kendricks ging 26 keer over de lat, maar liet daarbij geen enkele nulsprong noteren. Lavillenie miste één enkele keer in de beginfase, terwijl Duplantis in het slot een misser liet optekenen.

De Fransman liet zijn 36e en laatste sprong als eerste noteren, enkele seconden later ging Duplantis een 36e keer over de lat. De Zweed stuurde daarop aan op een play-off van drie minuten, maar daar ging Lavillenie niet op in. Duplantis sprong dan maar ostentatief voor de 37e keer over de vijf meter.

Lavillenie kwam in actie in zijn tuin in Clermont-Ferrand. Kendricks en Duplantis verblijven momenteel in de Verenigde Staten, de Amerikaan in Oxford (Mississippi), de Zweed in Lafayette (Louisiana). De wedstrijd werd door World Athletics uitgezonden op sociale media en het is de bedoeling dat er de komende weken nog competities in andere sporten volgen.