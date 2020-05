Scherpenheuvel-Zichem -

Dat er in onze regio opnieuw meer en meer bevers opduiken, is al langer geweten, maar ze zijn meestal erg schuw en moeilijk te filmen. Een kijker slaagde daar ter hoogte van de Hamerstraat toch in. Een stevig uit de kluiten gewassen dier loopt van de oever van de Demer door het hoge gras stilletjes weg.