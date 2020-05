“Gianluigi Buffon (42) en Giorgio Chiellini (35) gaan contract verlengen bij Juventus”

De 42-jarige reservedoelman Gianluigi Buffon en de 35-jarige verdediger Giorgio Chiellini staan op het punt hun eind juni aflopende contracten bij de Italiaanse landskampioen en competitieleider Juventus met een seizoen te verlengen, zo maakte algemeen directeur Fabio Paratici zondag bekend bij Sky Italia.

Voor Buffon wordt het zijn achttiende seizoen bij Juve, de club waarvoor hij in 2001 zijn eerste contract ondertekende. In 2018-2019 verliet hij Turijn voor een kortstondig avontuur bij Paris Saint-Germain. Chiellini streek in 2005 neer bij de Oude Dame.

Met de Argentijnse international Paulo Dybala worden de onderhandelingen nog voortgezet.