Wanneer draag ik nu een mondmasker en wanneer niet?

Op maandag 4 mei gaat de versoepeling in ons land echt van start en gaat fase 1 van het exitplan in. Heel wat mensen kunnen opnieuw gaan werken, we mogen weer wat meer gaan sporten en de stoffen- en naaiwinkels gaan open. Mondmaskers zullen niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven. Maar wanneer moet je zo’n masker dragen? Wanneer is het verplicht? En wanneer is het overbodig?