"In zijn F1-bolide was Michael Schumacher gewetenloos en oneerlijk"

Voormalig F1-piloot Nick Heidfeld heeft tijdens zijn carrière geracet tegen verschillende grootheden in de Formule 1 en bijna niemand anders toont volgens hem twee gezichten op de wijze dat Michael Schumacher dat deed.

Op de baan was Michael Schumacher meedogenloos en kende hij geen vrienden, Damon Hill en Jacques Villeneuve kunnen dat bijvoorbeeld bevestigen.

In 1994 won hij zijn eerste wereldtitel na een discutabel manoeuvre waarbij hij Damon Hill van de baan knalde en in 1997 greep hij de laatste strohalm op de titel door Jacques Villeneuve aan te rijden in Jerez maar daar trok hij aan het kortste eind, het was de Canadees die de wereldtitel veroverde.

"Op het circuit was hij een heel ander mens: hij was gewetenloos, extreem agressief, soms oneerlijk", legt Nick Heidfeld uit in de Formule 1 podcast ‘Beyond The Grid.’

“Hij heeft op het circuit een aantal domme dingen gedaan die onaanvaardbaar waren.”

Maar naast de baan was de ‘Rekordmeister’ een ander mens volgens Heidfeld. “Hij was de aardigste mens met een warm hart die zorgt voor zijn familie, een aangename man.”

In zijn twaalf jaar als Formule 1-rijder heeft Heidfeld verschillende tegenstanders gehad en hij schat Fernando Alonso het hoogste in. Hij hoopt ook dat Alonso zijn kunstjes nog eens kan laten zien in een F1-bolide.

"Ik zou zeggen dat de meest complete piloot die ik ben tegengekomen Fernando Alonso is. Hamilton mag dan wel de meest getalenteerde zijn, maar naar mijn mening was Alonso de beste in het algemeen."

“Ik hoop dat hij nog eens terugkeert want hij is toch een van de beste,” besluit Heidfeld.

