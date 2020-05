Limburg telt iets meer besmettingen dan zaterdag

De afgelopen 24 uur zijn minstens twee mensen overleden aan het coronavirus in Limburgse ziekenhuizen. Ook zijn er in diezelfde tijdspanne meer patiënten opgenomen dan zaterdag. Het beeld is weliswaar onvolledig: niet alle ziekenhuizen hebben cijfers vrijgegeven.

Het is op dit moment niet duidelijk of de huidige situatie in de Limburgse ziekenhuizen de voorzichtig dalende nationale trend bevestigt. Na een stagnatie in de laatste week van april, gaan de belangrijkste ziekenhuisparameters voor België de goede kant op.

Zo waren er de afgelopen 24 uur 79 gerapporteerde overlijdens, waarvan 44 in ziekenhuizen. Daarvan zijn er minstens twee in Limburg te betreuren: een in het Sint -Franciscusziekenhuis en een in het ZOL.

Het weekendeffect

Maar waar nationaal de toename van de bevestigde besmettingen afneemt - ‘maar’ 389 zondag vergeleken met 485 op zaterdag - is er in Limburg toch een lichte knik naar boven. Zaterdag kwamen er 35 bevestigde besmettingen bij, zondag iets meer: 42. In het totaal testten er in Limburg 5.447 mensen positief op het nieuwe coronavirus. De besmettingsgraad bedraagt 63 personen op 10.000 inwoners. Geen enkele provincie in België scoort hoger.

Conclusies trekken uit onvolledige cijfers is uit den boze. Bovendien is er het weekendeffect, waarin informatie zoals bekend minder vlot doorstroomt. Zeker na een lang weekend van 1 mei.