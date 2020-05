Geen bezoekers? Dan krijgen deze flamingo’s een rondleiding in hun eigen zoo

Dierentuinen wereldwijd liggen er tegenwoordig wat desolaat bij. Al maanden mogen ze geen klanten meer verwelkomen. Dat betekent ook geen inkomsten ondanks het feit dat de (dure) zorg voor de dieren doorgaat zoals altijd. Ook in de Denver Zoo in Denver in de Amerikaanse staat Colorado zitten ze met dit serieuze probleem. Maar de dierentuin maakt er het beste van en geeft de dieren eens de kans om elkaar te leren kennen, wat prachtige beelden opleverde.