Waarom de waanzin in het voetbal een halt moet toegeroepen worden

Arm en verdeeld Europa, arm en verdeeld België. Het profvoetbal maakt in deze coronatijden een slechte beurt, is compleet in de ban van de individuele, tegenstrijdige belangen. De eensgezindheid is ver te zoeken. Frankrijk en Nederland hebben de stekker er intussen uit getrokken in samenspraak met de overheid. België volgt allicht (tenzij de ministers van sport Ben Weyts en Valérie Glatigny nog overstag gaan), maar elders blijven de voetballeiders druk zetten op de politiek en klinkt de roep om de voetbalcompetitie te hervatten, nog altijd luid. Een wanhoopskreet.