42 nieuwe besmettingen in Limburg, België zit op de grens van 50.000

Brussel - De cijfers zakken. De coronacijfers van de afgelopen 24 uur bevestigen die positieve trend nationaal. De kritisch geachte intensieve zorgbedden, gisteren al onder de 700, zijn verder gezakt tot 674. In Limburg zijn er de afgelopen 24 uur weliswaar iets meer besmettingen vastgesteld.

Al bij al bemoedigende cijfers die deze zondag in de late voormiddag zijn vrijgegeven. Al blijft voorzichtigheid de boodschap. In weekends, zeker in een lang weekend zoals dat van 1 mei, verlopen rapporteringen zoals bekend trager.

Maar toch. Zaterdag werden nog 485 bevestigde besmettingen gerapporteerd. Vandaag zondag zijn die met 96 gedaald tot 389. Al zal het aantal bijkomende besmettingen per dag vermoedelijk weer snel stijgen zodra contacttracersteams operationeel zullen zijn. België staat nu met 49.906 bevestigde besmettingen aan de symbolische grens van 50.000 bevestigde besmettingen.

In de afgelopen 24 uur zijn er toch weer 79 mensen aan corona overleden: 44 in de ziekenhuizen, 35 in de woonzorgcentra. Zaterdag werden 82 overlijdens gemeld.

Het aantal ziekenhuisopnames is de voorbije 24 uur ook gedaald: 77 in het hele land terwijl de dag ervoor nog 128 patiënten zijn opgenomen. Ook de door coronapatiënten ingenomen ziekenhuisbedden dalen met 53 bedden tot 3.056. Op de intensieve zorg vermindert het aantal patiënten van 689 tot 674. Voor de tweede dag op rij worden er sinds lang minder dan 700 coronapatiënten verzorgd de intensieve zorg nodig hebben.

Als er minder bedden ingenomen worden, stijgt het aantal patiënten dat ontslagen wordt. De afgelopen 24 uur waren er dat 98, terwijl er dat een etmaal eerder nog 319 waren. Dat is allicht een weekendeffect.

Domper: in Limburg werden de afgelopen 24 uur toch weer iets meer besmettingen vastgesteld. Nu 42 erbij. Dat brengt het totaal op 5.447. Zaterdag steeg dat cijfer met ‘maar’ 35.