Reddingsactie aan de gang nadat dolfijn zeilschip dagen volgde en in Amsterdamse haven terechtkwam

Een opvallend zicht in Amsterdam want daar zit momenteel een tuimelaar vast. Het dier is zaterdag de sluizen bij de haven van het Nederlandse IJmuiden ingezwommen om zo via het Noordzeekanaal in de haven van Amsterdam terecht te komen. Dat meldt Stichting SOS Dolfijn op Facebook. De organisatie probeert het dier terug naar open zee te leiden, maar vreest dat dat een tijdje in beslag kan nemen.