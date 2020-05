Online misviering abrupt gestopt door aardbeving, maar priester doet gewoon door

In Puerto Rico vond gisteren een aardbeving van 5,4 op de schaal van Richter plaats. Op het arme eiland worden ze vaker getroffen door natuurrampen. Bij deze aardbeving zijn geen slachtoffers gemeld, maar heel wat gebouwen leden zware schade. Ook in Puerto Rico gelden coronamaatregelen waardoor de meeste mensen gewoon thuis blijven en anderen hun beroep van thuis uit moeten beoefenen, zoals de priesters.

Zoals zovelen moet moet priester Winston Mendez Silvagnoli van thuis uit werken en zijn misvieringen online streamen. Op het moment van de aardbeving was hij bezig aan een preek, die abrupt onderbroken werd door moeder natuur. Hij wacht geduldig af tot de bevingen stoppen …. en gaat dan gewoon door waar hij gebleven was met zijn gebed. Misschien was het een teken van God dat zijn preek wat interessanter moest?