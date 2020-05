Mars voor Julie Van Espen krijgt een vervolg met campagne ‘Bloom for change’

Volgende week lanceren diverse organisaties de campagne ‘Bloom for Change’. Daarmee herdenken ze Julie Van Espen, die maandag precies één jaar geleden werd vermoord en een symbool werd van seksueel geweld op vrouwen. “Een nieuwe mars kunnen we nu niet organiseren, maar ‘Bloom for Change’ wil een boodschap voor hoop brengen”, zegt Ayke Gubbels in De Zondag.