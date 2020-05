Schoten gelost aan grens tussen Noord- en Zuid-Korea

Noord-Korea heeft zondag meerdere schoten afgevuurd op Zuid-Korea in de Gedemilitariseerde Zone (DMZ) die het schiereiland verdeelt. Dat leidde volgens Seoel tot een reactie van het Zuid-Koreaanse leger. Het zeldzame vuurgevecht vond plaats de dag na de verschijning van Kim Jong-un in het openbaar, voor het eerst in drie weken, na weken van speculatie en geruchten in het buitenland over zijn gezondheidstoestand.