Twee vrouwen uit Luik hebben zaterdag een coronaboete van 250 euro gekregen na hun dagje shoppen in Nederland. Hun auto werd tijdens de rit naar huis gecontroleerd door de politie Voeren.

