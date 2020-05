Zondagochtend kan er op sommige plaatsen eerst wat nevel of een mistbank voorkomen. Daarna volgt een overwegend zonnige voormiddag.

In de loop van de namiddag zal er vanuit het zuidwesten meer en meer middelbare bewolking komen opzetten. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar het is niet uitgesloten dat er in de loop van de ...