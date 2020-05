Ham -

Een grote groep ganzen heeft zich zaterdagavond het jaagpad langs het Albertkanaal in Ham toegeëigend. De ganzen bleven gewoon op het pad lopen wanneer voorbijgangers passeerden. Ze verzamelden onder de brug aan bouwmaterialen Wyckmans. Even later kwam een man de ganzen brood geven, dat verklaarde mogelijk de onverstoorde houding van de ganzen.