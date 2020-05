"Ayrton Senna was zo trouw aan Honda dat hij in 1992 bij McLaren bleef"

In 1993 slaagde Frank Williams er eindelijk in om Ayrton Senna de overstap naar zijn renstal te doen maken. Weinigen weten echter dat Senna eind 1991 bijna al een contract ondertekende om in 1992 bij Williams te gaan racen.

"Ayrton wilde naar Williams gaan maar hij was trouw aan Honda," aldus Julian Jakobi, de man die de belangen van Ayrton Senna destijds behartigde, tijdens de F1 Beyond the Grid podcast.

"Zijn gevoel zei dat hij naar Williams moest gaan maar hij was in het bijzonder trouw aan Mr. Kawamoto, de president van Honda.

Die band met de Honda-baas was zo intens dat Senna ondanks een voorstel om bij Williams te gaan racen in 1992 toch bij McLaren-Honda bleef.

"Hij was erg close met hem, Honda had als het ware zichzelf en Ayrton in 1988 naar McLaren gebracht en ze hadden vervolgens samen drie kampioenschappen gewonnen."

"Zelfs tegen het einde van 1991, toen hij zijn derde wereldtitel had gewonnen voelde hij het instinctief niet aan dat Honda was wat het was en maakte hij zich zorgen over de toekomst."

"Ik herinner me dat ik in 1991 naar Spa ging met twee contracten voor Ayrton: eentje voor McLaren en eentje voor Williams."

"Ayrton wist dat hij eigenlijk naar Williams moest gaan. We hadden beide contracten klaar om getekend te worden en ik dacht op zondagochtend dat hij voor Williams zou gaan tekenen."

"Maar hij had de nacht voordien met Kawamoto in Japan gesproken en op zondagochtend kwam hij naar mij en zei hij: 'Ik blijf nog een jaar'. Waardoor hij ook in 1992 voor McLaren bleef rijden."

"Hij had in 92 echter al naar Williams kunnen gaan, Nigel Mansell zou er dan waarschijnlijk niet geweest zijn. Dat is het jaar dat hij het kampioenschap won. Toen Ayrton beslist om niet naar Williams te gaan besloot Mansell om te blijven."

Senna won dat jaar uiteindelijk drie races met McLaren en eindigde slechts als vierde in het kampioenschap. Honda besloot dan weer om de F1 vaarwel te zeggen en Senna overwoog om een seizoen langs de zijlijn toe te kijken.

"Honda besloot om zich terug te trekken en ze vertelden Ayrton drie maanden voor ze het tegen McLaren-baas Ron Dennis vertelden. Hij was er enorm door aangedaan," aldus Jakobi.

"Vervolgens moesten we een racezitje voor 93 vinden. Hoe weinig het scheelde dat hij in 1993 niet zou gereden hebben. Het antwoord is dat het enorm weinig scheelde."

