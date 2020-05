In Pelt heeft de wind schade toegebracht aan de kastanjeboom die in 2015 werd verkozen tot Mooiste boom van Vlaanderen. Een zware tak brak van de boom, die meer dan 200 jaar oud is, brak af.

De iconische kastanje staat op het landgoed Hobos in een oude voormalige boomgaard, waar in de tweede helft van de 18de eeuw een jeneverstokerij gevestigd was. De kastanjebomen in de oude boomgaard werden ...