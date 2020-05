Voorzichtig positieve trend in Limburgse ziekenhuizen, maar beeld is onvolledig

Hasselt - Een weliswaar onvolledig beeld op de huidige situatie in de Limburgse ziekenhuizen bevestigt, zij het zéér voorzichtig, de nationale dalende trend. Er was maar één gerapporteerde coronadode te betreuren. Maar de rapportering verloopt trager, zeker tijdens dit lange weekeinde.

Vier van de zeven Limburgse ziekenhuizen – Jessa, ZOL, Sint-Franciscus en Ziekenhuis Maas Kempen – hebben zaterdag hun dagelijkse coronacijfers vrijgegeven. Sint-Trudo in Sint-Truiden, Vesalius in Tongeren en van het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt konden in dit verlengde weekend geen actuele cijfers verstrekken. Dat levert dus een onvolledige Limburgse stand van zaken op.

Toch evolueren de cijfers in de vier andere ziekenhuizen, waaronder de twee grote met Jessa en ZOL, goed. Eén overlijden maar in die vier ziekenhuizen, met name bij ZOL. Zo is bij Jessa al voor de derde dag op rij niemand overleden aan Covid-19. Nationaal stierven er 82 mensen aan corona, waarvan 33 in ziekenhuizen.

Opgeteld liggen in de vier rapporterende ziekenhuizen 157 patiënten in de corona-afdelingen. Dat zijn er zes minder dan op vrijdag 1 mei. Van die 157 krijgen er 47 intensieve zorgen. Dat is dan weer een status quo. Het aantal ontslagen patiënten stijgt dan weer naar 836. Vier Limburgers hebben het ziekenhuis kunnen verlaten.

Dalende curve

In Limburg waren er de afgelopen 24 uur ‘maar’ 35 nieuwe bevestigde besmettingen. Het Limburgse totaal stijgt zo naar 5.405. Na een heropflakkering in de laatste dagen van april daalt die curve weer. Hoe dan ook bereikt Limburg met die 5.405 een besmettingsgraad van 63 besmette personen op 10.000 inwoners. Geen enkele andere provincie kent relatief zoveel besmettingen.

Naast de lagere cijfers tijdens weekends, bovendien na de feestdag van 1 mei, moet ook rekening ermee gehouden worden dat er de komende dagen meer zal getest worden door huisartsen in de triagecentra. Al stelde Rik Carlier van de Herkenrode Huisartsenkring in onze zaterdagkrant de vraag om dat een week uit te stellen bij gebrek aan concrete informatie en testmateriaal.