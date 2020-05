Tom Waes furieus over chaos in supermarkt: “Pipo’s!”

Tom Waes (51) maakt zich kwaad op asociale klanten die in de supermarkt de coronamaatregelen overtreden. “Groenten betasten en terugleggen, met tweeën gaan winkelen, op 30 centimeter van mij komen staan: dit kan niet.” De populaire tv-maker vindt dat supermarkten evenveel schuld treft. “Neem jullie verantwoordelijkheid, want ik kan nu niet veilig winkelen.”

Waes ging vrijdag boodschappen doen in een supermarkt in zijn woonplaats Antwerpen. Wat hij daar zag, maakte hem furieus. In die mate zelfs dat hij er een lange, vlammende open brief over deelt op sociale media.

Foto: Photo News

“Het viel me onmiddellijk op hoeveel volk er was. Het was onmogelijk om aan social distancing te doen”, schrijft hij. “In de groenteafdeling zag ik mensen met een mondmasker citroenen selecteren, betasten, terugleggen, bekijken en vooral nóg eens terugleggen. Betast, aangetast, besmet,... Die specifieke mensen waren trouwens met zijn tweeën. Gezellig samen naar de supermarkt. Waarom houdt die supermarkt aan de ingang koppels niet tegen? Dat is toch al 9 weken lang de regel niet? Welk stuk hebben jullie nog altijd niet begrepen, citroenenkiezers en uitbaters van de grote supermarktketen?”

Aan de kassa eindigde Waes in een rij waar de social distancing überhaupt niét kon worden gerespecteerd, gaat hij voort met zijn getuigenis. “Ik probeer krampachtig anderhalve meter afstand te houden. De twee citroenkiezers zijn er weer. Zij zijn er totaal niet mee bezig. Die zijn vooral bezig met hun maskers en hun citroenen, amper met de realiteit.”

Geen moeilijk mens

Waes stelt vast dat we nog niet echt klaar zijn voor een versoepeling van de maatregelen. “Ik ben geen moeilijk mens. Echt niet. Maar na 9 weken weten we nog altijd niet weten hoe we ons moeten gedragen.”

De tv-figuur vindt dat de grote supermarktketens hun verantwoordelijkheid ontlopen. Zij slagen er volgens hem niet in een waterdicht systeem te creëren, zodat “die pipo’s nog altijd geen afstand houden, met hun poten aan verse groenten komen (omdat ze een andere citroen beter vinden) en vervolgens op 30 centimeter van een andere klant eens komen kijken of er een leuke postkaart aan de kassa te koop is”.

Het begint trouwens al eerder bij een supermarktbezoek, sneert Waes naar de supermarkten. “Bij het binnenrijden van jullie parking moet ik op een niet-ontsmette knop duwen, krijg ik een papieren kaartje in mijn hand dat afgescheurd is door de vorige en ik geef mijn bacillen weer door aan de volgende... Waarom eigenlijk? Hebben jullie de verantwoordelijkheid niet om over élk systeem eens na te denken? Moeten jullie niet iemand aan de ingang zetten die koppels die gezellig komen kiezen, buiten te houden? Is dat niet jullie taak?” (lees verder onder de foto)

Foto: Photo News

En dan in hoofdletters: “Ik zit al 9 weken in mijn kot. En jullie doen gewoon jullie deuren open, laten iedereen binnen en zorgen er amper voor dat ik anderhalve meter afstand kan houden. Dat koppels gewoon gezellig kunnen komen winkelen? Hallo? Waar zitten jullie eigenlijk, de laatste 8.000 doden? Wat gaat er gebeuren als jullie op deze manier voortgaan?”

Waes vreest dat we op deze manier binnen een paar weken in een echte lockdown zitten.