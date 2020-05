Nederlandse voetbalanalist René van der Gijp na uitzending aangevallen met hamers

Oud-voetballer en tv-persoonlijkheid René van der Gijp heeft begin deze week naar eigen zeggen veel geluk gehad. De 59-jarige Nederlander kreeg de schrik van zijn leven toen hij bij zijn woning werd opgewacht door drie mannen, die met zware hamers op zijn auto insloegen. De voormalige international, die maandagavond terugkeerde van zijn vaste optreden in de voetbaltalkshow Veronica Inside, kon ongedeerd in zijn voertuig wegkomen en heeft geen “flauw idee” waarom en waarvan hij het slachtoffer is geworden.