Anderhalve meter afstand in de klas, maar wat op de speelplaats?

“Het is niet de bedoeling om kinderen in een vreselijk regime te stoppen op school.” Professor Erika Vlieghe, voorzitster van de groep experten die de exitstrategie uittekent, schept duidelijkheid na vragen van kinderartsen of kinderen nog wel mogen spelen tijdens de pauzes. “In de klas moeten ze afstand houden, maar op de speelplaats kunnen we contact niet vermijden.”