Eerste positief geteste Ligue 1-speler mag ziekenhuis verlaten na kunstmatige coma

Montpellier-middenvelder Junior Sambia, de eerste speler in de Ligue 1 die besmet werd door het coronavirus, maakt zich klaar om het ziekenhuis te verlaten. Dat heeft zijn club vrijdag aangekondigd.

“We zijn allemaal zo blij dat het beter met je gaat. We hopen je erg snel terug te zien op het veld”, tweette Montpellier.

De 23-jarige Fransman raakte vorige week besmet, waarna hij werd opgenomen in het Arnaud de Villeneuve-ziekenhuis in Montpellier. Daar werd hij in een kunstmatige coma gebracht.

Junior Sambia is de eerste speler uit de Ligue 1 die officieel het coronavirus heeft opgelopen. De Zuid-Koreaan Hyun-jun Suk, die uitkomt voor tweedeklasser Troyes, werd vorige maand de eerste profvoetballer in Frankrijk die positief testte.