ANALYSE. “Lukaku, Hazard en De Bruyne zouden het gras maaien voor de bondscoach”

Getekend is het contract nog niet, maar zoals verwacht blijft Roberto Martinez Belgisch bondscoach tot 2022. Dat is een goede zaak. Er is nu duidelijkheid. Nodig om in alle sereniteit naar het EK volgende zomer toe te werken en naar het WK in Qatar, in de winter van 2022. Of de 46-jarige Spanjaard de Rode Duivels dan nog altijd zal coachen, is een andere vraag.