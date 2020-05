Voetbalclub Napoli vraagt toelating om training te hervatten

Napoli heeft de regionale autoriteiten om toelating verzocht de trainingen te mogen hernemen. De Serie A-club van Dries Mertens hoopt zo de beperkende maatregelen van de Italiaanse regering tegen het coronavirus enigzins te ontlopen.

“Ik denk dat de voorwaarden er zijn om Napoli toe te laten te trainen”, verklaarde de gouverneur van de regio Campanië Vincenzo De Luca vrijdag nadat hij een brief had ontvangen van Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis. “Op hun trainingscentrum heeft Napoli drie velden waarop je een afstand van 20 meter tussen de spelers kan verzekeren”, aldus De Luca. “Ze kunnen op verschillende momenten trainen, zonder de kleedkamers te gebruiken. En ze kunnen instaan voor hun eigen vervoer. Aangezien fabrieken en bedrijven heropenen en De Laurentiis garandeert dat de spelers twee keer per week getest zullen worden, zou zijn verzoek moeten overwogen worden.”

De Serie A ligt sinds 9 maart stil om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ten vroegste vanaf 18 mei mogen in het land de trainingen hervat worden in de ploegsporten, zo besliste de regering eerder al. Voor individuele sporten is dat al het geval vanaf maandag 4 mei, omdat daar de kans op besmetting kleiner is.

Donderdag vaardigde de regio Emilia-Romagna een decreet uit waardoor Parma, Bologna, Sassuolo en SPAL vanaf maandag de trainingen zouden kunnen hervatten. Parma liet echter al weten hiervan geen gebruik te zullen maken.