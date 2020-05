Druk op ziekenhuizen vermindert stilaan, 35 nieuwe besmettingen in Limburg

De afgelopen 24 uur overleden 82 personen in België aan het coronavirus. Dat is minder dan de dag ervoor: toen waren het er nog 130. De druk op de ziekenhuizen vermindert stilaan. Belangrijke parameters zakken.

Van die 82 corona-overlijdens stierven 33 personen in het ziekenhuis en 49 in een woonzorgcentrum. In het totaal bezweken nu al 7.765 mensen in België aan het virus. Er kwamen 485 bevestigde coronapatiënten erbij de jongste 24 uur. Bij het vorige persmoment op 1 mei waren er dat nog 513. In het totaal zijn nu sinds het begin van de crisis 49.517 mensen in België besmet of besmet geweest. In Limburg kwamen er de jongste 24 uur dan weer 35 bevestigde besmettingen erbij.

Intussen daalt de druk op de ziekenhuizen. De afgelopen 24 uur waren er 128 bijkomende ziekenhuisopnames. Het etmaal ervoor waren er dat nog 152. Het totaal aantal door coronapatiënten ingenomen ziekenhuisbedden staat nu op 3.111. Dat is een daling met 275 bedden vergeleken met de dag ervoor. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt: van 740 naar 689.

319 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. In het totaal zijn intussen 12.211 patiënten ontslagen uit een Belgisch ziekenhuis.

LIVE. Daling zet zich verder: 128 nieuwe ziekenhuisopnames, 82 nieuwe sterfgevallen in België