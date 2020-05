Ook Anderlecht verkoopt (drie soorten) mondmaskers voor goede doel

Na onder meer Club Brugge en Standard verkoopt ook Anderlecht clubmondmaskers in de strijd tegen het coronavirus. Per verkocht mondmasker schenkt paars-wit de winst aan het Joseph Bracops Ziekenhuis in Anderlecht “om er de hardwerkende zorgverleners en de patiënten een hart onder de riem te steken”, zo raakte zaterdag bekend.