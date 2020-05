LeBron James kondigt officiële titel van de nieuwe ‘Space Jam’-film aan

Het NBA-seizoen ligt omwille van het coronavirus sinds 11 maart stil, maar fans hebben na “The Last Dance” docu met Michael Jordan en de Chicago Bulls, een nieuw basketbal gerelateerd evenement om naar uit te kijken volgend jaar. We kennen immers eindelijk de officiële titel voor de volgende Space Jam-film.

Het vervolg in zijn huidige vorm is al meer dan een half decennium in de maak, dus het is leuk om eindelijk te weten hoe dit project verder te noemen dan de basis Space Jam 2! LeBron James presenteerde ...