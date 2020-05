"Anders dan onze schoolkinderen, zullen politici zich mogen voorbereiden op een zware examentijd"

De coronamandaten van de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès (MR) zijn bijna ten einde. Ze lopen af in juni, al kunnen ze in theorie nog eens met drie maanden worden verlengd. Dat scenario dreigt nu van tafel te vallen. Verschillende oppositiepartijen laten alsmaar luider horen dat ze de huidige volmachten niet willen hernieuwen. Dus pikt het politieke bedrijf achter de schermen noodgedwongen de draad weer op.

De mogelijkheden van een volwaardige regeringsvorming worden opnieuw afgetast. Voorlopig tevergeefs. Dat is logisch, want de kaarten zijn nooit opnieuw geschud. Over alle grote thema’s blijven de ...