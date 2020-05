Kim Jong-un volgens Noord-Koreaans staatspersagentschap in het openbaar verschenen

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA heeft leider Kim Jong-un vrijdag de inhuldiging bijgewoond van een mestfabriek. De berichtgeving moet allerlei speculaties over de mogelijke slechte gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse leider de kop indrukken. Staatsmedia gaven intussen ook foto’s vrij.

Het is al geleden van 11 en 12 april dat Kim nog in het openbaar is verschenen. Op 11 april zat hij het politbureau voor, de dag nadien bezocht hij - volgens de staatsmedia - een militaire basis met jachtvliegtuigen ...