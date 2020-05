Presidentskandidaat Joe Biden ontkent dat hij ex-medewerkster aanrandde

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft stelling genomen tegen beschuldigingen aan zijn adres over seksueel wangedrag. “Die zijn niet waar, die zijn nooit gebeurd”, zei Biden in een schriftelijke verklaring. Het is de eerste keer dat Biden publiekelijk reageert op de beschuldigingen. Ook kreeg hij ‘advies’ van Donald Trump. Die raadt hem aan “terug te vechten”.