Normaal gezien knokte hij nu met Perugia voor Italiaanse en Europese trofeeën en ging hij in de zomer met Polen op zoek naar olympisch goud. Maar de coronacrisis stuurde de plannen van succescoach Vital Heynen (50) helemaal in de war. Hij is nu al anderhalve maand thuis in Maaseik, waar volleybal plaats heeft moeten maken voor wandelingen met de hond, quality time met het gezin en zowaar koken.