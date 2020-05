Pintelhieren: virtuele kroegentocht in Tongeren

Tongeren - KFC Heur Tongeren en de lokale Unizo-afdeling bundelen de krachten om de horeca-uitbaters te steunen. Omdat ze nog niet op stap kunnen door de geldende maatregelen, reserveren ze nu al in verschillende cafés een pintje. Van zodra het weer mag, zullen ze die dan consumeren in de deelnemende cafés.

KFC Heur Tongeren promoveert naar tweede amateursklasse in het voetbal. Unizo Tongeren streeft ernaar om alle ondernemers van Tongeren zo veel mogelijk bij te staan. Café-uitbaters zitten momenteel zonder klanten. Normaal gezien bundelen KFC Heur Tongeren en Unizo Tongeren de krachten bundelen om een grote kroegentocht te organiseren en zo de cafés te steunen. Door de coronamaatregelen mag dat nu echter niet doorgaan. Daarom werd er beslist om een virtuele versie te organiseren.

De leden van de club en de Unizo-leden zullen op voorhand hun pinten bestellen en betalen aan de deelnemende cafés. "Op deze manier geven we hen al een kleine omzet", klinkt het. "De gereserveerde pinten zullen dan, van zodra de situatie het toelaat, ook effectief geconsumeerd worden in de deelnemede cafés tijdens een echte kroegentocht."

Meer inlichtingen: Steven van Geeteruyen, voorzitter KFC Heur-Tongeren via 0495/23.34.89 of Benny Thonon, ondervoorzitter Unizo Tongeren via 0477/43.47.04.