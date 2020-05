Campus Sint-Jan maakt virtuele rondleiding voor ouders

Tongeren - Door de coronamaatregelen moeten we allemaal in ons kot blijven. Maar heel wat ouders zijn momenteel op zoek naar een kleuter- of lagere school voor hun zoon of dochter en een rondleiding in de scholen is momenteel niet mogelijk. Daarom organiseert Campus Sint-Jan een digitale rondleiding.

"Ook na de opheffing van de huidige maatregelen zullen ouders niet snel onze school kunnen binnenwandelen. Dankzij een virtuele rondleiding kunnen we ouders de kans geven om van achter hun scherm een kijkje te nemen in onze campus", klinkt het bij Campus Sint-Jan in Tongeren. "Op deze manier hopen we ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte school. Alle scholen bieden kwaliteit. Toch zijn er verschillen en legt iedere school haar eigen accenten. Dankzij een virtuele rondleiding die we zelf maakten, maken ouders kennis met onze campus. We tonen niet alleen onze gebouwen, maar geven ook meer uitleg over onze troeven."