Virologen: “Bestorm winkels niet op 11 mei en houd afstand”

Viroloog Marc Van Ranst is “vrij gerust” in de eerste fase van de exitstrategie vanaf 4 mei, maar niet in de tweede fase vanaf 11 mei. Dat heeft hij vrijdag gezegd bij VTM Nieuws.

“We gaan dan echt niet allemaal onmiddellijk de winkels mogen bestormen. Dat heeft totaal geen zin. Dat zal ook verhinderd worden. Blijf daar gewoon nog even weg en wacht tot op een moment dat alles weer rustiger wordt”, zei Van Ranst, die vreest dat de opening van de winkels op 11 mei, bij de start van de tweede fase van de versoepeling van de coronamaatregelen, tot onverantwoorde situaties zal leiden. “Dat wordt banger afwachten dan de eerste fase, op 4 mei (wanneer alle bedrijven weer opengaan, red.). We moeten er blijven op hameren dat dit niet gedaan is en dat afstand houden erg nodig blijft.”

“Het overgrote deel van de bevolking heeft tot nu toe deze crisis met bijzonder veel verantwoordelijkheidszin aangepakt”, benadrukte Van Ranst wel. “We houden die afstand echt wel nu. Anders zou de curve van het virus ook niet naar beneden zijn gegaan.”

“Onszelf motiveren om afstand te houden”

Ook professor Erika Vlieghe, die de exitgroep voorzit, onderstreepte het belang van anderhalve meter afstand houden in het VRT-journaal. “We gaan nog een hele tijd onszelf moeten motiveren om afstand te bewaren en om zo weinig mogelijk contacten te hebben”, zei ze.

Vlieghe vindt de evolutie van de cijfers over de epidemie de laatste dagen alvast positief: “De trend over de laatste zeven dagen en het feit dat we nu toch met redelijk rasse schreden echt minder ziekenhuisopnames hebben, vinden we bemoedigend.”

Maar er zijn ook twee belangrijke voorwaarden waar nog hard aan gewerkt wordt, voegt Vlieghe daar aan toe. “Dat is de mogelijkheid om mensen te kunnen testen in de pre-triagecentra. Daar is het bij de huisartsen alle hens aan dek om dat klaar te krijgen. En dan is er ook nog het systeem om de contacten van besmette personen op te sporen.”

Vijf voorwaarden

Het is onzeker of ons land écht aan alle vijf de voorwaarden kan voldoen om de eerste fase van versoepeling in te zetten op 4 mei. Nochtans hebben de experts intussen ingestemd met de versoepeling. De eerste fase zal bijgevolg zeker starten op maandag 4 mei, maar erg gerust kunnen we niet zijn.