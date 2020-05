Een Britse vrouw was de voortdurende grapjes van haar vriendje beu en besloot wraak te nemen toen hij een dag niet thuis was. Madeline Mai-Davies (18) pakte begin april al zijn hebben en houden in met aluminiumfolie en filmde de reactie van vriendje Nick toen hij binnenkwam. “Ik wilde wraak nemen met iets geks omdat hij me al heel vaak in het ootje genomen heeft en ik had toch veel tijd door de lockdown”, klinkt het.