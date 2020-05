"De dood van Ayrton Senna is nog steeds onbespreekbaar"

Exact 26 jaar geleden overleed Ayrton Senna na een crash op het circuit van Imola. De dood van Senna raakte iedereen in de Formule 1, maar in het bijzonder Frank Williams van het gelijknamige F1-team waarvoor Senna reed.

Nadat Senna jaren voor het McLaren F1-team had gereden en daarbij drie wereldtitels veroverde, slaagde Frank Williams erin de Braziliaanse F1-legende in 1994 de overstap naar zijn teams te laten maken. Het was voor Frank Williams een droom die uitkwam.

Het was een droom die niet lang duurde, want in zijn derde race voor het Williams F1-team sloeg het noodlot toe en overleed Senna na een zware crash in de Tamburello-bocht van het circuit in Imola.

'Frank had een liefde voor Ayrton', vertelt Claire Williams aan 'The Sun'. 'Hij kroop in zijn hart, zijn hoofd en hij wilde hem altijd al in zijn racewagen zetten.'

'Papa zijn wens kwam uit, maar het eindigde wel op de slechtst mogelijke manier'

Volgens zijn dochter Claire Williams heeft haar vader het nog altijd bijzonder moeilijk om het over de dodelijke crash van Ayrton Senna te hebben.

'Frank spreekt met niemand erover. Hij kropt het op en houdt het allemaal voor zichzelf. Zo is hij opgevoed maar iedere keer als hij aan het ongeval terugdenkt zie ik de pijn in zijn ogen.'

'Hij heeft het dan altijd over wat voor een geweldig iemand Ayrton was, wat een geweldige rijder hij was, maar hij heeft het nooit over het ongeluk.'

Ook vandaag nog is Ayrton Senna onlosmakelijk verbonden met Williams, want op iedere Williams F1 bolide die gebouwd wordt, is zijn naam terug te vinden.

