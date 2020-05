Vliegtuigen en boodschap van de Queen: 100ste verjaardag van Britse volksheld Tom Moore gaat niet onopgemerkt voorbij

Oorlogsveteraan Tom Moore is vrijdag honderd geworden. De kranige man was de voorbije weken niet uit het nieuws weg te slaan door zijn opvallende acties om geld in te zamelen voor de gezondheidszorg van het Verenigd Koninkrijk. Dus zijn verjaardag lieten de Britten niet onopgemerkt voorbij gaan. “Heel erg bedankt, dit is echt de grootste eer die me te beurt valt”, aldus Moore.