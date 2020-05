Atheneum Sint-Truiden reist de wereld rond

Sint-Truiden - LO-leerkracht Nicolas Mombaerts (27) en zijn collega's willen de leerlingen van Atheneum Campus Tichelrij in Sint-Truiden blijven motiveren op sportief vlak. Daarom bedacht het lerarenkorps een community-based uitdaging met de populaire app Strava. Zo willen ze met de de hele school de wereld rondreizen onder het thema 'Atheneum reist de wereld rond'.

"We hebben met onze school, Atheneum Sint-Truiden, Campus Tichelrij, een sportieve challenge bedacht waarmee we alle leerlingen en leerkrachten willen betrekken", zegt Nicolas. "De bedoeling is dat we de wereld rondtrekken, met ons LO-project: 'Atheneum reist de wereld rond'. Het is een manier om de leerlingen voldoende te laten bewegen van thuis uit, maar ook een manier om zonder echt sociaal contact toch samen te werken voor een gemeenschappelijk doen."

Eindbestemming China?

"Alle loop- en fietskilometers die we afleggen met de app Strava worden samengeteld in onze eigen 'Strava-club'", gaat Mombaerts verder. "Het doel is om op het einde van het schooljaar zo veel mogelijk afstand te hebben afgelegd en hier ook een werkelijke locatie aan te koppelen. De eindbestemming kan bijvoorbeeld China zijn, maar dan zullen we wel 7.600 kilometer moeten afleggen. Momenteel zitten we na ruim twee weken tijd al op ruim 2.000 afgelegde kilometers."

Er is zowel een 'Campus Tichelrij' running- als cycling club op Strava. Hoe ver zouden ze geraken?