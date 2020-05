Om 17.30 uur trok een onweersbui over Lummen . Na een fikse hagelbui, gevolgd door felle regen en een donderslag, was er wateroverlast op enkele straten. Een verkeersbord van de wegenwerken aan de Ringlaan belandde op het wegdek. Een alerte jonge automobilist stopte en verwijderde het omgevallen bord.

En daarmee hebben we de regen in Limburg nog niet achter de rug. “Ook na 18 uur zullen er nog een aantal buien over Limburg passeren ...