RB Leipzig en Wolfsburg willen volgende week groepstraining hervatten

RB Leipzig en Wolfsburg willen volgende week weer in groep trainen, dat maakten de clubs vrijdag bekend. Alle Bundesliga-ploegen trainen in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen over social distancing wegens het coronavirus.

Vrijdag en maandag ondergaan alle spelers van RB Leipzig tests op het coronavirus, zegt Oliver Mintzlaff, algemeen directeur bij Leipzig. Het is de bedoeling 'de groepstraining dinsdag te hervatten als alle tests negatief zijn'. Dat geldt ook voor het Wolfsburg van Koen Casteels en Ismail Azzaoui, al kan die club nog geen datum vooropstellen wanneer ze weer in groep traint.

Leipzig-verdediger Marcel Halstenberg verklaarde bij de lokale tv-zender MDR dat het team vlak voor een eventuele herneming van de competitie een week of tien dagen in quarantaine zou gaan, mogelijk al vanaf volgende week zaterdag. 'We zullen dan voornamelijk in het trainingscentrum zijn en er waarschijnlijk ook slapen.'

Ook bij landskampioen en competitieleider Bayern München hopen ze de groepstraining 'zo snel mogelijk' te hervatten. Bij de Rekordmeister zouden intussen de spelers en staff donderdag al een eerste keer getest zijn op het coronavirus, dat vernam het nieuwsagentschap DPA.

De Bundesliga ligt stil sinds midden maart. De Duitse profliga (DFL) en de clubs hopen dit seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie. Als datum voor de hervatting van de competitie wordt 23 mei vooropgesteld.