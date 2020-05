Ferrari-rijder Charles Leclerc rijdt nu voor Rode Kruis

Formule 1-piloot Charles Leclerc zit weer achter het stuur. De 22-jarige Monegask ruilde zijn racehelm voor een mondmasker en steekt het Rode Kruis een handje toe in Monte-Carlo. In een bestelbusje bezorgt hij maaltijden aan oudere inwoners die hun huis niet meer uit kunnen.

De rijder van Ferrari levert ook maaltijden aan andere vrijwilligers van het Rode Kruis en vervoert materiaal naar het Prinses Grace-ziekenhuis. Eerder zamelde Leclerc met de organisatie van simraces al geld in voor de Wereldgezondheidsorganisatie in de strijd tegen de coronapandemie.

Zondag rijdt Leclerc de virtuele Grand Prix van Brazilië. Ook dat neemt hij bloedserieus. Leclerc gaat voor een derde virtuele zege op rij. 'Ik wil absoluut weer als eerste over de finish komen. Het gaat er leuk aan toe, en het is een goede manier om scherp te blijven. Zelfs in zo’n spel voel ik druk.'