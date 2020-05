Vrouw van 102 jaar in Singapore overleeft coronabesmetting

Yap Lai Hong, een 102-jarige vrouw uit de Aziatische stadstaat Singapore heeft een corona-infectie overleefd. Twee andere leden van het rusthuis waar ze verbleef overleden aan de besmetting. Het coronavirus treft overal in de wereld vooral oudere mensen.

Singapore was aanvankelijk zeer succesvol in het bestrijden van het virus, maar in april is het aantal infecties verrassend met een factor 17 verhoogd. Vooral slecht betaalde migranten-werknemers die in besloten ruimtes wonen, raken besmet.

Het aantal infecties in Singapore is inmiddels gestegen tot 17.000. Onder hen zijn meer dan 14.300 migranten-werknemers. Van de meer dan 900 gevallen die alleen al op vrijdag werden gemeld, was “de overgrote meerderheid” buitenlandse werknemers, aldus het Ministerie van Volksgezondheid.